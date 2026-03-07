Атака дронов на территорию Азербайджана с территории Ирана является ничем не оправданным террористическим актом против азербайджанского государства. Об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в интервью газете «Известия».

Дипломат отметил, что целью атаки стали международный аэропорт Нахчывана, здание терминала, школа и другие объекты.

«Это ничем не оправданный террористический акт против азербайджанской территории и нашего государства», — подчеркнул глава азербайджанской дипломатической миссии.

Мустафаев отметил, что позиция Баку предусматривает политические, дипломатические и военные меры реагирования. По его словам, иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, а лица, совершившие этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Посол также сообщил, что в рамках дополнительных мер безопасности были эвакуированы посольство Азербайджана в Тегеране и Генеральное консульство в Тебризе.

Он подчеркнул, что для обеспечения территориальной целостности и безопасности граждан Вооруженные силы Азербайджана, а также пограничные и другие службы приведены в состояние максимальной боевой готовности.

«Как подчеркнул Президент страны, они должны быть готовы к проведению любой операции», -отметил он. Мустафаев также обратил внимание на то, что произошедший террористический акт вызвал широкий международный резонанс. По его словам, его уже осудили более 40 государств и шесть международных организаций.

«Мы рассчитываем, что с осуждением данного акта и выражением солидарности с Азербайджаном выступит и Россия, с которой нас связывают отношения стратегического партнерства и союзнического взаимодействия», — заявил дипломат.