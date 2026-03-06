В социальных сетях отмечается систематическое распространение дезинформации об Азербайджане со стороны страницы, представляющейся как «Qəzetçi». Об этом сообщает Агентство по развитию медиа (MEDİA).

Отмечается, что данный «ресурс», основная миссия которого — загрязнение информационной среды страны извне и создание путаницы в общественном мнении, распространил не соответствующую действительности информацию о якобы привлечении к военной мобилизации 150 врачей и фельдшеров и их отправке в Астаринский и Физулинский районы, расположенные на границе с Ираном.

«Мы решительно осуждаем подобные информационные провокации и заявляем, что такая подрывная деятельность влечет за собой юридическую ответственность. Призываем все медиа-субъекты, журналистов и общественных активистов в своей деятельности ссылаться исключительно на официальные источники и воздерживаться от публикаций, вызывающих тревогу в обществе», — говорится в заявлении.