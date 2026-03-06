Для пассажирских перевозок между Нахчываном и Игдыром выделены спецавтобусы. Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, в связи с приостановкой прямого авиасообщения с Нахчываном для организации поездок граждан Азербайджана из Баку в Нахчыван и обратно выполняются авиарейсы по маршруту Баку – Игдыр (Турция). Далее перевозка пассажиров из Игдыра в Нахчыван и обратно осуществляется бесплатно специально выделенными автобусами агентства.

Для перевозки пассажиров задействованы 7 автобусов большой вместимости. Всего за два дня выполнено 11 рейсов, в результате которых перевезено 450 человек между Нахчываном и Игдыром. Так, 5 марта из Нахчывана в Игдыр четырьмя рейсами были перевезены 162 человека, а из Игдыра в Нахчыван тремя рейсами — 98 человек. В пятницу, 6 марта, четырьмя рейсами из Нахчывана в Игдыр прибыли 190 человек.