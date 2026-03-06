Эмиратский миллиардер Халаф Ахмад аль-Хабтур обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу на фоне операции США и Израиля против Ирана.

««Прямой вопрос: кто дал вам полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение? Подумали ли вы о сопутствующем ущербе, прежде чем нажать на курок? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?», — написал он в Х.

Аль-Хабтур также поинтересовался, было ли решение принято самим Трампом или «в результате давления» со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, страны региона имеют право спросить, на каком основании Ближний Восток превращается «в поле боя».

Бизнесмен напомнил, что государства Персидского залива финансировали созданный Трампом «Совет мира» и теперь вправе задать вопрос: «Финансируем ли мы мирные инициативы или войну, которая угрожает нам?».

Он также сослался на данные Института политических исследований, согласно которым военная операция может стоить от 40 до 210 млрд долларов за четыре-пять недель и финансируется за счёт налогов американцев.

В завершение аль-Хабтур подчеркнул, что истинное лидерство определяется «мудростью, уважением к другим и стремлением к миру».