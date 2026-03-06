6 марта министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Стороны обсудили последние события в регионе и выразили обеспокоенность военной эскалацией, подчеркнув важность недопущения дальнейшего роста напряжённости.

Джейхун Байрамов также проинформировал белорусского коллегу о дроновых атаках Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику 5 марта.

Министры обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.