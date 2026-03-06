Украина и Россия на этой неделе провели очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись около 1000 человек. Об этом сообщил специальный посланник США Стив Уиткофф.

По его словам, договорённости были достигнуты во время недавних трёхсторонних переговоров в Женеве с участием Соединённых Штатов.

Уиткофф отметил, что обмен стал возможен благодаря продолжительным переговорам по мирному урегулированию, которые проходят по поручению президента США Дональда Трампа.

Он также подчеркнул, что обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс. Кроме того, американская сторона поблагодарила Швейцарию за организацию переговоров.