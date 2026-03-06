Распространяемая в социальных сетях информация о якобы размещении тяжёлого вооружения, принадлежащего Азербайджанской армии, на государственной границе Азербайджана с Ираном является намеренно искажённой и манипулятивной. Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа.

В ведомстве отметили, что распространяемое видео на самом деле было снято в январе этого года и отражает процесс перемещения военной техники. Представление этих кадров как нового «факта» с направляющими формулировками преследует цель ввести общественность в заблуждение.

«Мы решительно осуждаем подобные информационные провокации, направленные на создание паники путём манипулирования данными на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

В агентстве напомнили, что распространение сведений о передвижении или дислокации личного состава Вооружённых сил Азербайджана, военного вооружения, боеприпасов или техники влечёт уголовную ответственность.

Также подчёркивается, что публикация в социальных сетях неточной и не имеющей источника информации на фоне напряжённости в регионе повышает риск дезинформации и направлена на создание путаницы в обществе.

Агентство призвало медиа проявлять высокий профессионализм, опираться только на официальные источники и не распространять сомнительный или манипулятивный контент.