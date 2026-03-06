Как сообщалось ранее, согласно решению Кабинета министров Азербайджана от 5 марта 2026 года, пересечение государственной границы между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств (включая транзит) временно приостановлено.

В связи с этим начат пропуск принадлежащих Азербайджану грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана в Азербайджан, а также принадлежащих Ирану грузовых автомобилей, возвращающихся из Азербайджана в Иран. Пропуск осуществляется через пункты пропуска на государственной границе Астара, Билясувар и Джульфа.