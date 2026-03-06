Президент США Дональд Трамп заявил, что возможным условием урегулирования конфликта с Ираном является только безоговорочная капитуляция.

«С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», — подчеркнул он.

По словам Трампа, после этого и выбора «великого и приемлемого лидера» Соединённые Штаты вместе с союзниками готовы помочь Ирану восстановиться и сделать его экономически сильнее.

«У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран снова великим (MIGA!)», — добавил американский лидер.