Азербайджан направил официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) после атаки беспилотников на Нахчыванский международный аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве отметили, что согласно требованиям Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, а также стандартам приложения №17 «Авиационная безопасность», государства-члены обязаны информировать ICAO о случаях незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации и направлять первичный отчет о произошедшем.

«Исходя из этих требований, Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана направило в ICAO предварительный отчет об инциденте», — говорится в сообщении.