Минфин США разрешил Индии временно закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море, заявил министр финансов Скотт Бессент.

«Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть», — объявил Бессент в соцсети X.

Он отметил, что эта мера не принесет «существенной финансовой выгоды российскому правительству», потому что «разрешает только операции с нефтью, которая уже находится в море».

Бессент выразил надежду, что Индия как важный партнер США увеличит закупки американской нефти.