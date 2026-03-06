Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал атаку иранских беспилотников на аэропорт в Нахчыване.

По его словам, «иранский режим целенаправленно нанес удар двумя беспилотниками по аэропорту Нахчывана». Политик выразил солидарность с Азербайджаном и подчеркнул, что подобные действия являются неспровоцированной атакой.

Он также отметил, что в Иране проживает как минимум в три раза больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане, а верховный лидер страны Али Хаменеи имеет азербайджанское происхождение.

Саакашвили отметил, что Азербайджан уже давно имеет тесные отношения с Израилем, а в последнее время и с США, однако всё это совершенно не оправдывает неспровоцированное иранское нападение.

«У этого режима нет шансов на выживание, хотя его агония может продолжаться ещё многие месяцы», — отметил Саакашвли.