Новая баллистическая ракета Precision Strike Army (PrSM) впервые была использована в бою в рамках операции США и Израиля в отношении Ирана — спустя десятилетие после начала разработки, пишет Forbes.

Издание обратило внимание на фотослайдер, опубликованный Центральным командованием армии США (CENTCOM). На нем изображен запуск баллистической ракеты с колесной артиллерийской машины — по сведениям Forbes, это PrSM и M142 HIMARS.

TWZ пишет, что базовая версия ракеты PrSM обладает дальностью поражения не менее 500 км, в дальнейшем американские военные планируют увеличить дистанцию полета до 650 км, а также разработать дальнобойную версию — до 1 тыс. км. Это значительно выше показателей предшественника — максимальная дальность «самых дальнобойных» ракет ATACMS составляет около 300 км, отмечает издание.