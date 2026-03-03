Подвергшееся минувшей ночью атаке посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде остановило свою работу и прием граждан до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

«Представительство США в Саудовской Аравии будет закрыто во вторник, 3 марта. В связи с атакой на посольство посещение его помещений временно приостановлено», — отмечается в заявлении.

Также закрылось атакованное посольство США в Кувейте.

«В связи с сохраняющейся напряженностью в регионе посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейших уведомлений. Мы отменили все плановые и экстренные консульские встречи. Мы сообщим, когда посольство возобновит работу в штатном режиме», — говорится на странице диппредставительства.

Канада также закрывает посольство в Эр-Рияде по соображениям безопасности.

«В связи с нынешней ситуацией в области безопасности [на Ближнем Востоке] посольство Канады в Эр-Рияде сегодня будет закрыто», — говорится в сообщении диппредставительства в Х.