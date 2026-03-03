Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Сардар Джабари заявил о готовности Тегерана применить военную силу для защиты своих интересов в Ормузском проливе.

«Мы сожжём любое судно, которое попытается пересечь Ормузский пролив, будем наносить удары по нефтяным линиям и трубопроводам и не позволим выйти из региона ни одной капле нефти», — подчеркнул он в интервью.

По словам Джабари, в случае эскалации цен на нефть в ближайшие дни могут достичь уровня 200 долларов за баррель. Заявления военного советника прозвучали на фоне роста напряженности в регионе и угроз ограничения транзита нефти через стратегически важный пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов.