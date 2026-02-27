Первая леди США впервые в истории будет председательствовать на заседании Совета безопасности ООН. Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН, которое пройдет 2 марта, сообщает Associated Press со ссылкой на заявления офиса первой леди США.

В марте председательство в Совете Безопасности ООН перейдет к США. На заседании 2 марта будут обсуждаться вопросы образования, технологий, мира и безопасности.

The Guardian отмечает, что как правило заседания Совбеза ООН проходят под председательством посла одной из стран или высокопоставленного члена кабинета министров.