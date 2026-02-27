В Южной Корее правоохранительные органы задержали 20-летнюю девушку по фамилии Ким по подозрению в серии убийств. Об этом сообщило издание Mothership. По версии следствия, ее жертвами стали как минимум двое мужчин.

Как установили следователи, с декабря 2025 года по 9 февраля текущего года подозреваемая встречалась с тремя мужчинами в мотеле, где предлагала им средства от похмелья, в которые, предположительно, добавляла запрещенные вещества. В результате двое мужчин скончались, еще один получил серьезный вред здоровью.

Девушке предъявлены обвинения в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, а также в нарушении закона о контроле над наркотиками. Официально ее личность не раскрывается, однако пользователи интернета самостоятельно установили предполагаемую страницу задержанной в соцсетях.

После этого фотографии девушки стремительно распространились в сети, сделав ее широко известной. По данным газеты The Korea Herald, за короткий период число ее подписчиков увеличилось более чем на восемь тысяч. При этом некоторые мужчины публично выражают ей поддержку и признаются в симпатии, заявляя, что «такая красавица» не может быть причастна к убийствам.