Международная политико-правовая оценка Ходжалинского геноцида по-прежнему остается актуальной задачей, поскольку это необходимо для предотвращения подобных преступлений в будущем. Об этом, по информации Report, заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, выступая на памятном мероприятии, посвященном 34-й годовщине Ходжалинской трагедии, которое прошло в посольстве Азербайджана в Российской Федерации.

Дипломат отметил, что нынешняя годовщина проходит в особых условиях, когда лидеры бывшего сепаратистского режима и организаторы преступлений против азербайджанского народа осуждены Бакинским военным судом. По его словам, справедливость восторжествовала, однако вопрос международной политико-правовой оценки трагедии остается открытым и требует дальнейших усилий.

Мустафаев напомнил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были убиты 613 мирных жителей, среди которых женщины, дети и пожилые люди. Еще 487 человек получили тяжелые ранения, а судьба ряда жителей до сих пор неизвестна.

Посол также сообщил о международной кампании «Justice for Khojaly», инициированной в 2008 году вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Он подчеркнул, что в период с 2010 по 2024 годы парламенты 18 государств осудили события в Ходжалы как массовую резню и преступление против человечества.

Отдельно дипломат отметил, что после полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году в Карабахском регионе ведутся масштабные восстановительные работы, в том числе в Ходжалы.

Глава дипмиссии также коснулся процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, он подробно остановился на деятельности Агентства по разминированию Азербайджана. По его словам, страна входит в число наиболее заминированных в мире: в Карабахе и на прилегающих территориях было заложено более одного миллиона мин, а около 13 процентов территории Азербайджана считаются зараженными. На сегодняшний день очищено свыше 20 процентов опасных участков и обезврежено около 63 тысяч мин. Азербайджан реализует одну из самых масштабных постконфликтных программ по разминированию в мире.