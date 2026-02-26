В продуктовых магазинах на территории Хазарского и Наримановского районов Баку зафиксирована серия краж. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых — 28-летнего Э.Гадирова и 39-летнего Р.Гёзалова. По данным следствия, мужчины под видом покупателей тайно выносили из маркетов спиртные напитки и табачные изделия, после чего реализовывали похищенное.

Кроме того, установлено, что один из задержанных — Э.Гадиров — похитил кошелек у пассажирки общественного транспорта.

По всем фактам ведется расследование.