Замглавы МИД Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) поспорила с постпредом РФ при ООН Василием Небензей о его национальности.

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков,— заявил Небензя.— Мой отец — «щирый» украинец, да и мать тоже из казаков. «Пощирее», чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник».

В ответ Марьяна Беца заявила, что Василий Небензя, по ее мнению, «не украинец». Она также категорически отвергла тезис о том, что русские и украинцы являются одним народом. По ее словам, русские и украинцы представляют из себя отдельные нации с различной идентичностью и историческим опытом.