Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и южнокорейская Samsung E&A Co., Ltd. заключили Меморандум о взаимопонимании.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам министра, в ходе встречи с президентом и главным исполнительным директором Samsung E&A Co., Ltd. Хонг Намкунгом были обсуждены возможности расширения партнерства и сотрудничества в энергетической сфере.

Документ предусматривает изучение перспектив сотрудничества в области повышения эффективности энергетических активов, локализации производства, создания регионального промышленного центра, развития человеческого капитала и декарбонизации.

Реализация документа также имеет значение с точки зрения интеграции местных компаний в глобальную цепочку добавленной стоимости.