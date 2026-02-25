В Токио прошел первый испытательный полет летающего автомобиля SkyDrive SD-05, разработанного японской компанией SkyDrive.

Полет демонстрировал возможность взлета и посадки с ограниченного пространства, включая крыши зданий и узкие вертипорты в городских условиях. В будущем такие аппараты планируется размещать на крышах, парковках крупных торговых центров и площадях перед вокзалами, что сделает авиаперелеты более доступными.

Генеральный директор SkyDrive Томохиро Фукудзава отметил, что стоимость полета может быть примерно вдвое выше такси, а время в пути — в четыре-пять раз меньше.