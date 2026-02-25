Премьер Али Асадов встретился в Баку с председателем комитета по внешним связям парламента Турции Фуатом Октаем, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в Кабмине, в ходе встречи стороны подчеркнули значение 10-й трехсторонней встречи комитетов по иностранным делам парламентов Турции, Азербайджана и Грузии, состоявшейся накануне в Баку.

Было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией динамично развиваются во всех сферах, а межпарламентское сотрудничество остается одним из ключевых направлений стратегического партнерства.

Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего расширения азербайджано-турецкого взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях.