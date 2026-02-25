Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует ускорение экономического роста Азербайджана в 2026–2027 годах. Согласно отчету «Перспективы банковской системы Азербайджана», реальный рост ВВП страны в этот период ожидается на уровне 2,5–3%. Для сравнения: в 2025 году показатель составит 1,5%, а в 2024-м — 4,1%.

В агентстве отмечают, что драйвером роста станет устойчивое развитие ненефтяного сектора, на который приходится основная часть банковских операций. Это, в свою очередь, создаст условия для расширения кредитования, сохранения качества активов и поддержания прибыльности банковского сектора.

Ранее Moody’s оценивало перспективы несколько иначе: рост ВВП в 2026 году ожидался на уровне 3%, а в 2027-м — 2,5%.

Дополнительную поддержку экономике, по мнению аналитиков, обеспечат расширение транспортно-логистических мощностей, включая развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, а также реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики.

В агентстве подчеркивают, что проекты в области ВИЭ уже способствовали привлечению иностранных инвестиций в строительство ветровых и солнечных электростанций.