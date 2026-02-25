Нидерланды вызвали посла Ирана в Гааге в связи с инцидентом в аэропорту Тегерана, где был конфискован багаж нидерландского дипломата. Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на заявление МИД Нидерландов.

В ведомстве заявили, что 28 января Иран «спровоцировал дипломатический инцидент», потребовав от дипломата сдать дипломатический багаж на проверку. В Гааге назвали произошедшее неприемлемым и потребовали немедленно вернуть изъятые вещи.

Поводом для вызова посла также стала публикация иранской стороной видеозаписи произошедшего. По данным агентства ISNA, в чемодане дипломата якобы находились спутниковый телефон и модем Starlink, которые были изъяты после отказа провести проверку багажа через интроскоп.

Ранее терминалы Starlink использовались участниками антиправительственных протестов в Иране для координации действий.