Российские федеральные телеканалы «Первый канал» и «Россия 1» в новостных выпусках избегали прямого упоминания четвертой годовщины начала войны в Украине. В сюжетах о событиях в Киеве и международных мероприятиях не уточнялось, к какой дате они приурочены.

В итоговом выпуске «Первого канала» главными темами стали заявление СВР о Великобритании и Франции, выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ и взрыв у Савеловского вокзала. Репортаж из Киева вышел позже, однако без пояснения, что речь идет о годовщине вторжения. В сюжете прозвучала сокращенная цитата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — без фразы о начале российско-украинской войны.

«Россия 1» также показала репортаж о событиях в Украине, не уточнив связь с годовщиной. Сообщалось о визите западных лидеров и заседании «Коалиции желающих», однако без указания повода. В эфире упоминались символические акции в Брюсселе, но не объяснялось, с чем они связаны.

Других материалов, посвященных годовщине, телеканалы не выпустили. В дневных выпусках и аналитических программах цитировалось заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что «Россия и россияне сильно изменились за последние четыре года», однако контекст этого высказывания не пояснялся.

Официальные комментарии к дате сделали Песков и МИД России. Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением в адрес западных стран. Владимир Путин публично годовщину не комментировал.

Федеральные телеканалы также не уделяли отдельного внимания годовщине в предыдущие годы.