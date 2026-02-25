В России в результате атаки беспилотника на химический завод, производящий концентраты для изготовления взрывчатых веществ, 7 человек погибли, 10 получили ранения. Об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Он отметил, что после атаки на завод в области может быть объявлена эвакуация.

14:10 В ночь на 25 февраля украинские беспилотники нанесли удар по химическому заводу в Дорогобуже Смоленской области России.

По сообщениям российских СМИ, в результате атаки погибли четыре человека, трое из которых сотрудники МЧС, еще четверо получили ранения.

ПАО «Дорогобуж» является крупным производителем азотных удобрений и химической продукции, включая аммиачную селитру, компоненты которой могут использоваться в военной сфере.