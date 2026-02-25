Брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, лишившийся титулов из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, больше не может заниматься верховой ездой, сообщает The Sun.

Источник отмечает, что после ареста принц фактически прикован к дому, а его единственные компаньоны — собаки, включая корги покойной матери.

В 2019 году Эндрю отказался от официальных обязанностей члена королевской семьи после обвинений американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, а в 2022 году заключил с ней внесудебное соглашение. Тогда же королева Елизавета II лишила его воинских званий и роли покровителя общественных организаций.