Бывшую жену экс-принца Эндрю Сару Фергюсон арестуют, если она вернется в Великобританию.

Об этом пишет американский таблоид National Enquirer со ссылкой на источники.

Отмечается, что она фигурировала в документах минюста США, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна. Теперь Фергюсон может стать следующей, к кому обратятся правоохранительные органы.

Ее видели в Объединенных Арабских Эмиратах, где бывшая супруга Эндрю якобы обдумывает свое будущее. При этом источник отметил, что поездка в эту страну связана с «выживанием», а не с отпуском.

«Есть серьезные опасения, что если она вернется в Великобританию, то может оказаться втянутой в юридический хаос, устроенный Эндрю, и даже сама попасть под стражу», — сказал другой источник.