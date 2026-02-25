Офис бывшего президента Ирана Хасана Рухани опроверг публикацию французской газеты Le Figaro, в которой утверждалось, что он якобы планировал сместить верховного лидера Али Хаменеи во время январских протестов.

В заявлении Рухани обвинения названы «ложными, сфабрикованными и частью психологической операции американских и израильских источников».

По информации Le Figaro, инициатива по свержению Хаменеи якобы формировалась 7–8 января, но провалилась из-за отсутствия поддержки со стороны главы Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани. Газета также сообщала, что Рухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф были несколько дней под домашним арестом, а часть реформистских чиновников — задержана.