Председатель Комитета по внешним связям Великого Национального Собрания Турции Фуат Октай заявил, что развитие ситуации вокруг Ирана напрямую отражается на Турции и Азербайджане.

По его словам, возможная дестабилизация в Иране может иметь серьёзные последствия для всего региона и мира, передает АПА.

«Если в Иране произойдёт хаос, подобный сирийскому, его последствия для всего региона и мира будут иными. Однако для Азербайджана и Турции это влияние будет ощущаться сильнее. Именно поэтому Турция и Азербайджан желают урегулирования проблемы между Ираном и США путём переговоров. Турция прилагает усилия в этом направлении.», — отметил он.

Фуат Октай также подчеркнул, что присутствие военных сил США в регионе усиливает обеспокоенность на международном уровне.

«Мы надеемся, что без какого-либо противостояния этот вопрос будет решён в кратчайшие сроки», — добавил глава комитета.