В Азербайджане сильно подорожал шоколад. Как сообщает Minval, в последние дни пользователи соцсетей стали жаловаться на резкий скачок цен на популярные марки шоколада. Так, килограмм качественных шоколадных конфет сегодня можно купить не дешевле 20-24 манат. Подорожали также и шоколадные плитки.

Как заявила Minval руководитель Движения продовольственной безопасности Мехсети Гусейнова, причин подорожания шоколада несколько. На фоне роста мировых цен на сырьё и увеличения логистических расходов импорт какао-продукции в Азербайджан по сравнению с прошлым годом вырос в цене примерно на 15–20%.

По ее словам, климатические изменения, в частности в странах, где выращивают какао-бобы, а также низкие объемы сырья, привели к росту цен на какао. Во многих случаях на удорожание влияет то, какие сорта какао-бобов использует производитель, а также расходы на логистику, закупку сырья. Использование качественных и редких ароматных сортов какао тоже может сказаться на подорожании шоколада. Таковыми считаются бобы, привезенные из Мадагаскара, Эквадора, Венесуэлы.

Кроме того, на стоимости шоколада отражается технология производства. В самой Европе, если использована технология производства шоколада Bean-to-bar, при которой мастер контролирует весь цикл: от закупки какао-бобов до упаковки плитки, из-за большого объема работы, затратности времени и небольшого производства такой шоколад всегда будет стоить дорого.

Еще одной причиной роста цен на шоколад являются ингредиенты, используемые при его производстве. Помимо какао-бобов, производители применяют какао-масло. Однако, чтобы снизить себестоимость, его нередко заменяют более дешевыми растительными жирами, в том числе пальмовым маслом или другими аналогами.

На стоимость шоколада также влияет использование дорогих добавок — сухофруктов и орехов. К примеру, макадамия, которую часто называют «орехом олигархов», редкие сорта фисташек или даже съедобное золото заметно повышают стоимость продукта.

При этом съедобное золото высокой пробы не имеет ни вкуса, ни запаха и не приносит организму пользы — оно не усваивается и естествеенным образом выводится. Его добавляют, скорее, для создания эффекта роскоши и подчеркивания премиальности бренда, чем ради вкусовых качеств.

Гусейнова отмечает, что качественный шоколад сам по себе полезен для организма. При покупке важно внимательно изучать информацию на упаковке. Как правило, более полезным считается шоколад с содержанием какао 60–70–72% и выше, изготовленный на основе натурального какао-масла без искусственных добавок и заменителей.