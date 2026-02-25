В Запорожская область в результате российских ударов погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его информации, за минувшие сутки российские силы нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам региона.

Федоров уточнил, что было зафиксировано 12 авиационных ударов, применение 401 беспилотного летательного аппарата различных типов, преимущественно FPV-дронов, а также семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, поступило 218 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.