Власти Колумбии расследуют инцидент с самолетом American Airlines, на борту которого были обнаружены пулевые отверстия. Рейс выполнялся между Медельином и Майами, пострадавших нет. Предварительно установлено, что обстрел произошёл при посадке в Медельине в воскресенье.

Авиакомпания сообщила, что пробоина была выявлена при плановом осмотре после возвращения в Майами, после чего самолет выведен из эксплуатации для ремонта. American Airlines сотрудничает с властями для расследования. Рассматривается версия о причастности преступной группировки, но подтверждений пока нет.

По данным Flightradar24, Boeing 737 MAX 8 после рейса в Майами вылетел в Даллас для полного ремонта. Компания уточнила, что повреждение не повлияло на управление самолетом.