Раскол Евросоюза продолжается, и на сей раз – не только силами особо ненавистных Брюсселю и «всегда виноватых» Виктора Орбана и Роберта Фицо, но и лидеров других стран. Что снова не поделила «семья цивилизованных», кто из ее членов и по какой логике «предал» Брюссель и Украину?

Принятие Евросоюзом двадцатого пакета санкций в отношении России провалилось. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, еще несколько дней назад демонстрировавшая полную уверенность в том, что пакет будет утвержден, за день до его очередного обсуждения в понедельник была уже не столь оптимистична – «выразила сомнение». В результате пакет не принят, и единственное, что удалось сделать Брюсселю, — это продлить на год имеющиеся санкции и ввести персональные в отношении восьми российских силовиков и сотрудников судебной и пенитенциарной систем. «Это провал и сигнал, который мы не хотели посылать сегодня. Но работа продолжается», — сказала Каллас.

Между тем принятие пакета Брюссель желал приурочить к очередной годовщине начала войны в Украине, сделав ей своего рода большой презент – в том числе, договоренностью о выделении Киеву кредита на 90 млрд долларов. Но Венгрия это решение заблокировала (для предоставления кредита требуется согласие всех 27 государств ЕС). А не утверждение кредита ЕС может привести к отказу МВФ выделить Украине 8 млрд долларов.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его страна будет блокировать важные для Украины решения до тех пор, пока та не даст возможность возобновить работу трубопровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook, также сказал, что «… у брюссельских военных фанатиков нет лучшего варианта, чем принять очередной пакет санкций. … Их не интересует, что это погубит европейскую экономику. Это как нарисованный схематичный человечек, пытающийся показать свои бицепсы. Смешно и грустно, что мы до этого дошли. Конечно, мы этот пакет санкций тоже не позволим принять, пока не возобновятся поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию. … Так что … будет большая битва. Все хотят нашей крови, но мы вступим в эту борьбу, потому что никому нельзя шутить с Венгрией и ставить под угрозу нашу энергобезопасность».

А пока Венгрия приостановила поставки дизеля Украине, подчеркнув, что прибегла к такой мере «в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле». О вмешательстве Украины в парламентские выборы в Венгрии, назначенные на 12 апреля, и «попытки вызвать хаос в стране», не раз говорил и премьер-министр Виктор Орбан. Словакия, в свою очередь, пообещала прекратить аварийную подачу электроэнергии Украине в ответ на ее деструктивные действия.

Как видим, Будапешт свое обещание сдержал – пакет провален. Но только ли усилиями Венгрии и Словакии? Новые трещины в «монолитности» ЕС обозначили также Италия, Греция, Мальта, Испания на почве требования Еврокомиссии объявить в рамках двадцатого пакета «вне закона» морские перевозки российской (или якобы таковой) нефти из грузинского порта Кулеви. Тут восстали Венгрия и Италия, поскольку через порт Кулеви они (и не только они в Европе) импортируют азербайджанскую нефть.

Получается такая картина: ЕС обвиняет Грузию в оказании помощи России в транспортировке нефти через Кулеви, что Тбилиси категорически отрицает, но и действует против интересов Азербайджана, чья государственная энергетическая компания SOCAR владеет нефтяным терминалом в грузинском порту. Терминал в Кулеви запущен Азербайджаном еще в 2008 году, и там же SOCAR недавно построил нефтеперерабатывающий завод. Словом, вместо «спасибо» Брюссель ставит палки в колеса Азербайджана, а с еще большим удовольствием – Грузии: за ее попытки сохранения государственного суверенитета, то есть не всегда подчинения европейскому «центру». По сути, Брюссель пытается наказать не столько Россию, сколько Азербайджан и Грузию.

В число отвергших двадцатый пакет попали также Греция и Мальта, выступившие против обозначенной в нем замены неработающего потолка цен на нефть на полный запрет предоставления любых услуг, включая финансирование или транспортировку, для морских поставок российской нефти. Кроме того, Греция и Мальта выступают против санкций в отношении порта Каримун в Индонезии. По неофициальной информации, Италия и Испания сомневаются в целесообразности рестрикций в отношении одного из банков на Кубе.

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал санкции Евросоюза против России «рынком, где все что-то выторговывают». Мы же отметим, что, если это торг, его участники в Евросоюзе множатся, и уже не сильно робеют перед Брюсселем, которому сейчас откровенно туго приходится. Так что ряды «зловредно тормозящих» уже не ограничиваются тандемом Орбан – Фицо, и заглушить их голос Урсуле фон дер Ляйен и присных становится труднее. А, главное, разноголосица расшатывает хваленое единство ЕС изнутри, и не только из-за антироссийских санкций, на которых Европа, по оценкам экспертов, потеряла от 1,5 до 2 трлн долларов и эрозировала систему собственной безопасности, но и потому, что в ней идут, во-первых, борьба за лидерство на уровне персон, во-вторых, деструктивные процессы во взаимоотношениях с США.

На лидерство в Европе, как известно, претендуют канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон – не без включенности в вопрос Великобритании. И канцлер, и президент склонны к непоследовательности во внешней политике и инициированию взаимоисключающих идей; к конкуренции между собой. И если в Европе им удавалась такая «качельная» ситуация, то США под руководством Дональда Трампа им «все испортили».

Так, в условиях, когда США уже «не подоишь» ни в торговле, ни в защите безопасности Европы, Мерц, стоявший «в позе» перед Трампом, вдруг призвал к «новому партнерству» между США и Европой, к «восстановлению взаимного доверия», чем привел в бешенство Макрона, выступающего за стратегическую автономию и формирование самостоятельной «европейской идентичности в сфере безопасности». Франция, напомним, бросила (а с ней и Канада) вызов США, открыв в Гренландии свои генеральные консульства.

Трамп, вероятно, только усмехнулся (надо думать, как и в случаях, когда НАТО проводит учения без США), однако Европе не до смеха: выжить («если что») без американского военного зонтика она не в состоянии, сколько бы ни хорохорилась.

Также, помнится, Макрон совершенно неожиданно призвал ЕС к переговорам с Россией, которые вряд ли состоятся, но тогда возник вопрос сугубо «личного» качества – а кто будет вести их от имени Европы: Мерц был шокирован, поскольку, по видимости, Париж шел на опережение Берлина, не желая оставаться в «меню» переговорного процесса по Украине и предпочитая сесть за стол, дабы не позволить Трампу разрулить ситуацию единолично.

И таких случаев уже достаточно много в ЕС: лидер одной страны делает распиаренный псевдо шаг вперед, его обскакивает лидер другой страны, и одному из них (или обоим) приходится, в итоге, делать шаг назад. Такой вот европейский танцпол топтания на месте. Включая главное – неспособность Европы к миру и уважению суверенных позиций стран своего же ареала, не говоря уже о более расширенной географии.

Собственно, упомянутая неспособность и стала причиной провала пресловутого двадцатого пакета антироссийских санкций. «Урожай» в этом плане Брюссель не преумножил, а только усилил разброд в ЕС: ведь единственное, что удалось так или иначе сохранить — это действующие санкции, обойти которые сложно, но возможно.

Усилия, по принятию (торгу) пакета №20 Брюссель, конечно, продолжит. Но вспомним танцпол по-европейски – с топтанием на месте и болезненным наступаньем друг другу на ногу.