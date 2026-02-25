Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским военным базам за рубежом, а сейчас работает над созданием таких, которые будут способны долететь до США, заявил американский президент Дональд Трамп в обращении к конгрессу.

Он подчеркнул, что хотел бы урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

«Они [Иран] хотят заключить сделку, но мы не услышали этих слов: «У нас никогда не будет ядерного оружия». <…> В одном я уверен: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире получить ядерное оружие. Я не могу этого допустить», — сказал президент США.

За последнее время США стянули к берегам Ирана значительные силы, а также начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. На этом фоне Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по поводу иранской ядерной программы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что новая встреча в рамках переговоров пройдет в Женеве 26 февраля.