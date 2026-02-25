Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного центра профессионального образования.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в центре.

Центр, оснащенный современной инфраструктурой, включает в себя учебные, спортивные, кулинарные учебные корпуса, учебно-гостевой дом, сельскохозяйственные и производственные лаборатории, теплицу, а также авторемонтные и ЧПУ-цеха. Одновременно имеются кабинеты информатики, современные учебные классы, кабинет военной подготовки, библиотека, актовый зал на 300 человек и столовая. На территории построено общежитие на 53 человека, а после реконструкции количество корпусов увеличилось до 7.

В 2025/2026 учебном году в центре обучаются 962 студента в 55 группах по 42 специальностям. 385 из них – женщины. Учебное заведение предоставляет подготовку в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг, информационных технологий и альтернативной энергетики.