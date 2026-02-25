Меняется порядок определения принадлежности лица к гражданству Азербайджана.

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующий указ.

Так, период военной службы военнослужащих, проходивших службу в Азербайджане до вступления в силу закона «О гражданстве Азербайджанской Республики», будет засчитываться как срок регистрации по месту жительства в Азербайджане.

Согласно решению, в этом случае к запросу должен прилагаться документ с указанием периода военной службы, выданный не только местными главными управлениями, управлениями, отделами и подразделениями Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, но и Государственной службой безопасности или Службой внешней разведки Азербайджана.