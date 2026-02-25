Европейские спецслужбы и эксперты по безопасности вновь встревожены. Как сообщает The Telegraph и как уже рассказывал Minval Politika, европейские спецслужбы предупреждают: лица, связанные с Москвой, в рамках своей «гибридной войны» против Запада приобретают дачные домики, летние резиденции, склады, заброшенные школы, городские квартиры и даже целые острова.

Причём это не просто вложения — приобретённая недвижимость располагается вблизи военных и гражданских объектов, в том числе авиабаз, военно-морских портов, маршрутов подводных кабелей и энергетических объектов как минимум в десятке европейских стран. Цель таких приобретений — создание плацдармов для наблюдения, саботажа и скрытых операций, полагает The Telegraph, а вернее, её собеседники из спецслужб. По словам сотрудников разведки, вместо того чтобы начать обычное военное наступление, Кремль может попытаться проверить решимость НАТО в «серой зоне», организовав атаки в более масштабном формате, которые можно будет отрицать, чтобы парализовать транспортные, коммуникационные и энергетические сети, а также осложнить любое применение статьи 5 коллективной обороны альянса.

Честно говоря, россияне начали покупать недвижимость в Европе не вчера и не на прошлой неделе. И вначале их ждали как «денежных клиентов». Престижная недвижимость в Лондоне, в курортной испанской Марбелье находила владельцев из России. Потом, правда, оказалось, что среди этих «денежных клиентов» многие связаны с «русской мафией». А теперь, похоже, наступает второй этап европейского отрезвления. Как выяснилось, за многими приобретениями недвижимости стоят спецслужбы.

У европейцев действительно есть повод для тревоги. Тем более что с диверсионной активностью «лиц, связанных с Москвой», здесь уже сталкивались. «Дело Скрипалей» и взрывы в декабре 2014 г. двух складов с оружием для Украины в Чехии — это уже классика жанра. Но минувшим летом в Европе заговорили о том, что Россия активно вербует местных молодых людей для совершения поджогов, похищений и прочих диверсионных актов. В частности, в Лондоне в марте 2024 г. вспыхнул пожар на складе оборудования для спутникового интернета Starlink, который принадлежит украинскому бизнесмену. Год спустя стало известно, что поджог совершили пятеро молодых людей по заказу небезызвестной ЧВК «Вагнер».

Кроме того, они собирались поджечь винный магазин и ресторан, принадлежащие российскому оппозиционному предпринимателю Евгению Чичваркину, а самого его усыпить и похитить — метод, практикуемый спецслужбами Кремля ещё со времён похищения генерала Кутепова. В июле того же 2024 г. двое молодых людей попытались поджечь торговый центр IKEA в Вильнюсе — тоже по заданию России. По данным Associated Press, с начала полномасштабной войны России против Украины в Европе было выявлено как минимум 70 подобных инцидентов, связанных с Кремлём. Тогда же в Польше было арестовано около трёх десятков российских агентов — тоже в основном молодых людей, которым приказали «совершать акты саботажа и нападения». «Российский след» был найден и в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Список можно продолжать.

Наконец, речь идёт не только о поджогах и мелких диверсиях, которые под силу и дилетантам. В послужном списке Кремля — попытка террористического мятежа и государственного переворота в Черногории, маленькой, уютной, курортной стране, которая решила вступить в НАТО. Это не понравилось в Москве, и здесь готовили весьма и весьма кровавый сценарий — с уличными беспорядками, стрельбой по людям с крыш домов, убийством местного лидера Мило Джукановича… Основной движущей силой заговора должны были стать… российские релоканты. Ещё задолго до украинской войны в Черногории, славянскую, православную, расслабленную и гостеприимную, устремилось довольно много российских экспатов. Поначалу жили мирно. А потом здесь началась политическая жизнь по московской указке — «Бессмертные полки», филиалы «Ночных волков» и т.д. И в конце — попытка переворота.

Здесь в который уже раз приходится вспоминать то самое европейское благодушие после окончания «холодной войны». В Европе, главным образом в западной, Россию посчитали другом и партнёром и, самое главное, слишком быстро и легко уверовали, что «советская угроза» ушла в прошлое вместе с распавшимся СССР, а новая, демократическая Россия уже никакой угрозы не представляет. А теперь выясняется, что памятник Дзержинскому на Лубянке демонтировали, но сама Лубянка никуда не делась. И методы у неё остались прежними.