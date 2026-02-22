Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о намерении стать первым главой оборонного ведомства страны, при котором британские миротворческие силы будут размещены на территории Украины. Об этом он сообщил в комментарии газете The Telegraph.

«Я хочу стать тем министром обороны, который разместит британские войска в Украине, потому что это станет признаком того, что конфликт наконец завершился», — отметил Хили.

По его словам, в рамках инициативы по миротворческой миссии уже сформирован действующий штаб численностью около 70 человек.