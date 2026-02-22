В одной из больниц Гянджи скончался двухлетний ребёнок, проходивший лечение.

Сегодня около 06:40 в отделение неотложной медицинской помощи Детской больницы при Гянджинской городской объединённой больнице был доставлен малолетний пациент 2023 года рождения, сообщает «Репорт».

У ребёнка были диагностированы неуточнённый сепсис и лёгочная недостаточность. После первичного осмотра лечение было продолжено в реанимационном отделении.

Несмотря на проведение необходимых реанимационных мероприятий и предпринятые врачами усилия, около 07:00 была зафиксирована смерть ребёнка.