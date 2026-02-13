Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что гражданская наблюдательная миссия ЕС сыграла заметную роль в укреплении стабильности и доверия на армяно-азербайджанской границе, и Ереван заинтересован в продолжении ее работы.

Григорян подчеркнул значение международных усилий в мирном процессе, добавив, что президент Дональд Трамп внес важный вклад в урегулирование конфликта.

Говоря о перспективах, секретарь Совбеза отметил, что дальнейшие форматы взаимодействия будут зависеть от подписания и ратификации мирного договора. При этом, подчеркнул он, позиция Еревана остается неизменной — власти хотят, чтобы миссия ЕС продолжила работу в стране.