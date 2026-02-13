Бывший генеральный директор группы «Самолет» Антон Елистратов может войти в число соинвесторов курорта Sea Breeze, который реализует Эмин Агаларов на каспийском побережье Азербайджана. Об этом рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum сам Агаларов.

По словам Агаларова, у Елистратова и его партнеров в распоряжении находится около 500 тысяч квадратных метров.

Он уточнил, что сейчас в рамках Sea Breeze одновременно строится порядка 3 млн квадратных метров, тогда как общий потенциал запланированной застройки оценивается в 30 млн «квадратов».

Кроме того, Агаларов отметил, что структура Елистратова проявила интерес и к проекту под брендом Sea Breeze на Червакском водохранилище, который в настоящее время запускается в Узбекистане.