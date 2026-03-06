В Дубае с большими скидками распродают золото, которое сложно вывезти из-за операции против Ирана. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В последние годы Объединенные Арабские Эмираты стали крупным центром торговли драгоценными металлами. Золото обычно перевозят в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Однако с 28 февраля многие рейсы в/из Дубая отменены или отложены.

Теперь, когда вывезти золото из ОАЭ стало сложно, многие покупатели отменяют сделанные ранее заказы или даже распродают купленное золото. По данным источников Bloomberg, скидки достигают $30 за унцию (около 31,1 г) по сравнению с ценой, устанавливаемой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA), которая, по данным на 5 марта, составила $5,1 тыс.