В связи с продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке и немедленным закрытием воздушного пространства стран Персидского залива были оперативно начаты мероприятия по эвакуации граждан Азербайджана, оставшихся в этих странах, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что в странах Персидского Залива проведена первичная регистрация граждан, нуждающихся в эвакуации.

По результатам первичного учёта, в пяти странах примерно 1000 граждан обратились для эвакуации: Объединённые Арабские Эмираты — 490, Саудовская Аравия — 220, Катар — 200, Королевство Бахрейн — 23, Кувейт — 26 человек.

В ОАЭ, в частности в Дубае, после переговоров Генерального консульства Азербайджана с авиакомпанией FlyDubai были организованы рейсы Дубай — Баку сразу после частичного открытия воздушного пространства страны. С 3 по 5 марта рейсами было возвращено на родину 755 граждан Азербайджана. В настоящее время, учитывая повторное закрытие воздушного пространства ОАЭ, планируется эвакуация оставшихся граждан.

Во второе ключевое направление эвакуации — Саудовскую Аравию — 4 марта 2026 года был организован спецрейс Азербайджанских авиалиний (AZAL) из Джидды. В рамках рейса в страну возвращен 193 человека, а также 9 азербайджанцев с гражданством Грузии и 5 азербайджанцев с гражданством России (всего 207 человек).

Дополнительно граждане, зарегистрированные в Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии, были доставлены дипломатическими миссиями на автобусах в Джидду и 7 марта 2026 года спецрейсом AZAL Джидда — Баку эвакуированы 203 человека (в том числе 2 азербайджанца с российским гражданством и 1 с грузинским).

Для обеспечения беспрепятственного возвращения людей, находящихся в Иране, Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял соответствующие решения и дал поручения государственным органам. На сегодняшний день 300 граждан страны вернулись в Азербайджан по сухопутной границе с Ираном.

Эвакуация граждан Азербайджана продолжается, отметили в МИД.