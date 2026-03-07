Глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии Ханс-Экхард Зоммер заявил, что пособие для сирийцев, возвращающихся на родину, должно быть увеличено. В интервью журналу Der Spiegel, опубликованном 6 марта, он отметил, что действующая выплата в размере 1000 евро на совершеннолетнего недостаточна. По мнению Зоммера, Германия должна сделать добровольное возвращение более привлекательным с помощью финансовых стимулов, значительно повысив их эффективность по сравнению с прежними выплатами.

После падения режима Башара Асада немецкое правительство стимулирует сирийцев, ранее бежавших из страны в связи с гражданской войной с 2011 года, вернуться на родину. Помимо выплат за добровольное возвращение, в Германии ужесточается миграционная политика, в том числе с конца прошлого года начаты депортации сирийцев, совершивших преступления на территории страны.

Зоммер подчеркнул, что депортации допустимы только как «крайняя мера», а основной акцент должен быть сделан на поощрении добровольного возвращения. При этом он заверил, что высококвалифицированные специалисты, в частности врачи, смогут остаться в Германии, получив вид на жительство.

Тем не менее гуманитарная ситуация в Сирии остаётся сложной. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее настаивал на необходимости депортаций, утверждая, что гражданская война в Сирии закончилась и основания для предоставления убежища больше отсутствуют.