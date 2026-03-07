Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым удары иранских беспилотников по Нахчывану.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в Х.

Отмечено, что в ходе обсуждений была подчеркнута региональная ситуация в области безопасности, важность дальнейшего укрепления координации между тюркскими государствами и развития практического сотрудничества.

Следует отметить, что запланировано неофициальное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.