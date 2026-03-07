Министерство разведки Ирана пригрозило наказать граждан, распространяющих в интернете фотографии и видеозаписи объектов, пострадавших в результате ударов США и Израиля.

Как сообщает Al Jazeera, граждане, снимающие поражённые объекты и публикующие материалы в сети, могут быть квалифицированы как «наёмники» или «солдаты Израиля», действующие в качестве пятой колонны внутри страны.

Ведомство подчеркнуло, что будет тщательно отслеживать подобные действия и привлекать виновных к ответственности. «Они будут строго наказаны в соответствии с законом, в который были внесены поправки после 12-дневной войны с США и Израилем в июне 2025 года», — отметили в министерстве.

Кроме того, граждан призвали сообщать властям о случаях распространения фото- и видеоматериалов с мест ударов.