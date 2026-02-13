Азербайджанское энергетическое оборудование, направленное Украине в качестве гуманитарной помощи, передано по назначению — в город Ирпень. Об этом сообщил посол Азербайджана в Киеве Сеймур Мардалиев.

Передача состоялась при участии посла Украины в Баку Юрия Гусева и главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Калашник поблагодарил Азербайджан за поддержку, назвав её примером настоящей солидарности и подчеркнув, что Баку остаётся долгосрочным и надёжным партнёром в восстановлении региона.

В Ирпене при поддержке Азербайджана уже восстановлены школа №12 имени Зарифы Алиевой, центральная городская больница и реализованы инфраструктурные проекты. Работа над новыми инициативами продолжается.

Ранее о направлении гуманитарной помощи сообщалось в начале февраля.