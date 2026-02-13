Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал состав грузинской делегации на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

По его словам, из восьми спортсменов шестеро связаны с российским спортом. Он также отметил, что флаг Грузии на церемонии открытия несла дочь тренера Этери Тутберидзе.

«Из восьми спортсменов шесть — это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица. Флаг страны на открытии несла дочь Этери Тутберидзе. Призываю остальной мир не принимать эту самозванную сборную как представителей Грузии», — написал Саакашвили.